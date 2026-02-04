Edreams pratiche ingannevoli e aggressive sugli abbonamenti | multa del Garante da 9 milioni di euro

Il Garante ha multato eDreams con 9 milioni di euro. L’accusa riguarda pratiche ingannevoli e aggressive nell’offerta di abbonamenti, che hanno portato a una sanzione importante per la società. La decisione arriva dopo diverse segnalazioni di utenti che si sono trovati a dover affrontare addebiti non chiari e difficoltà nel cancellare gli abbonamenti. Ora eDreams dovrà rivedere le sue modalità di vendita e comunicazione.

Nove milioni di multa per la società eDreams, il popolare servizio online per confrontare i prezzi di viaggio e prenotare biglietti. La sanzione è stata deliberata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per due distinte pratiche commerciali scorrette basate sui cosiddetti dark patterns. Per indurre gli utenti a sottoscrivere l'abbonamento Prime (talvolta inconsapevolmente), la società avrebbe utilizzato prospetti ingannevoli e tecniche di indebito condizionamento, incluse strategie manipolative. Secondo l'Autorità "eDreams ha presentato l'offerta di Prime fornendo informazioni ambigue sulle caratteristiche e sui vantaggi, sfruttando tecniche di time pressure e di artificial scarsity", in modo da affrettare la scelta d'acquisto guidando il consumatore verso l'abbonamento aggiuntivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Edreams, "pratiche ingannevoli e aggressive" sugli abbonamenti: multa del Garante da 9 milioni di euro

