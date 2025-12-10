Antitrust multa Sky Italia | sanzioni per 4,2 milioni di euro per prezzi e abbonamenti tv ingannevoli
L’Antitrust ha multato Sky Italia con 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli sui prezzi e gli abbonamenti televisivi, secondo quanto annunciato nel bollettino settimanale dell’Autorità. La sanzione si riferisce a comportamenti considerati scorretti nel settore delle offerte televisive, evidenziando l’attenzione delle autorità sulla trasparenza nel mercato dei servizi audiovisivi.
Multa milionaria dell’ Antitrust a Sky Italia. L’ Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto, nel suo bollettino settimanale, di aver sanzionato l’emittente tv per un totale di 4,2 milioni di euro per pratica commerciale scorretta riguardo ai prezzi degli abbonamenti tv. Le sanzioni a Sky dell’Antitrust. L’Autorità sottolinea che “il procedimento ha ad oggetto tre pratiche commerciali scorrette poste in essere da Sky riguardanti, rispettivamente: l’ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi Tv Sky”, per la quale sono stati disposte sanzioni per 2 milioni di euro; “l’applicazione di tali aumenti a offerte Tv di Now il cui claim (‘finché non disdici’) induceva a pensare che ne fossero escluse”, per i quali è stata irrogata una sanzione di 800 mila euro e per “la prospettazione alla clientela di offerte vantaggiose, con finalità di customer retention, confezionate in particolare mediante l’attivazione di pacchetti Tv aggiuntivi o servizi accessori (Sky Wi-Fi), le cui condizioni promesse vengono sistematicamente disattese in fattura” è stata disposta una sanzione di 1,4 milioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
