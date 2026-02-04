eDreams multato per pratiche commerciali ingannevoli | sanzione di 9 milioni per violazione della legge sulla concorrenza

Da ameve.eu 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams con una sanzione record di 9 milioni di euro. L’accusa: pratiche commerciali ingannevoli che hanno confuso i clienti e manipolato la loro libertà di scelta online. La decisione arriva dopo un’indagine lunga e complessa, che ha evidenziato come l’agenzia di viaggi abbia adottato strategie commerciali poco trasparenti. Ora, si aspetta che l’azienda possa rivedere le proprie pratiche per rispettare le regole e tutelare i consumatori.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una sanzione record da nove milioni di euro a eDreams, colpevole di pratiche commerciali ingannevoli che hanno manipolato la libertà di scelta dei consumatori in rete. L’annuncio, reso noto martedì mattina alle 8.30, ha scosso il mondo del turismo digitale: l’antitrust ha accertato che le società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. hanno utilizzato strategie psicologiche e tecniche di design manipolativo per spingere utenti a sottoscrivere l’abbonamento Prime, spesso senza rendersene conto. Il colpo è arrivato in un momento in cui i consumatori, sempre più abituati a navigare tra offerte online, si fidano ciecamente dei pulsanti “Compra ora” e dei “sconti del 70%” che compaiono in pochi secondi sullo schermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

edreams multato per pratiche commerciali ingannevoli sanzione di 9 milioni per violazione della legge sulla concorrenza

© Ameve.eu - eDreams multato per pratiche commerciali ingannevoli: sanzione di 9 milioni per violazione della legge sulla concorrenza

Approfondimenti su eDreams Autorità

Antitrust multa eDreams, sanzione da milioni per pratiche commerciali scorrette

L’Antitrust ha multato eDreams per pratiche commerciali scorrette.

L’AGCOM accusa Call of Duty: Mobile e Diablo Immortal di pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato due istruttorie nei confronti di Call of Duty: Mobile e Diablo Immortal, giochi free-to-play di Activision Blizzard, società del gruppo Microsoft.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su eDreams Autorità

Argomenti discussi: eDreams, multa Antitrust da 9 milioni: perché e cosa sono i dark patterns; Antitrust: multa da 9 milioni a eDreams per pratiche commerciali scorrette; Antitrust: multa da 9 milioni a eDreams per pratiche scorrette e uso di dark patterns.; L'Antitrust multa eDreams: Clienti manipolati per abbonamenti non voluti e difficili da cancellare.

edreams multato per praticheeDreams multata per 9 milioni di euro dall'Antitrust: «Strategie manipolative per far abbonare i clienti»Strategie manipolative per far sottoscrovere abbonamenti ai clienti. Con questa accusa l'Antitrust ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni ... msn.com

edreams multato per praticheAntitrust, multa di 9 milioni di euro a eDreams per pratiche commerciali scorretteL’Autorità ha punito la società per aver utilizzato strategie ingannevoli e aggressive, come time pressure e artificial scarcity, per spingere i consumatori verso abbonamenti Prime, ostacolando anche ... italiaoggi.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.