L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams con una sanzione record di 9 milioni di euro. L’accusa: pratiche commerciali ingannevoli che hanno confuso i clienti e manipolato la loro libertà di scelta online. La decisione arriva dopo un’indagine lunga e complessa, che ha evidenziato come l’agenzia di viaggi abbia adottato strategie commerciali poco trasparenti. Ora, si aspetta che l’azienda possa rivedere le proprie pratiche per rispettare le regole e tutelare i consumatori.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una sanzione record da nove milioni di euro a eDreams, colpevole di pratiche commerciali ingannevoli che hanno manipolato la libertà di scelta dei consumatori in rete. L’annuncio, reso noto martedì mattina alle 8.30, ha scosso il mondo del turismo digitale: l’antitrust ha accertato che le società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. hanno utilizzato strategie psicologiche e tecniche di design manipolativo per spingere utenti a sottoscrivere l’abbonamento Prime, spesso senza rendersene conto. Il colpo è arrivato in un momento in cui i consumatori, sempre più abituati a navigare tra offerte online, si fidano ciecamente dei pulsanti “Compra ora” e dei “sconti del 70%” che compaiono in pochi secondi sullo schermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

eDreams multato per pratiche commerciali ingannevoli: sanzione di 9 milioni per violazione della legge sulla concorrenza

L’Antitrust ha multato eDreams per pratiche commerciali scorrette.

