eDreams multa di 9 milioni dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette

L’Antitrust ha multato eDreams di 9 milioni di euro. L’agenzia ha accertato pratiche commerciali scorrette da parte delle società Vacaciones eDreams S. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo aver riscontrato comportamenti che i consumatori hanno segnalato come ingannevoli. La sanzione arriva a pochi mesi dalla denuncia di alcuni clienti che avevano avuto problemi con le prenotazioni e i rimborsi. Ora, si attende una risposta da parte delle aziende coinvolte.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i cosiddetti dark patterns. L’Autorità Antitrust in una nota ha spiegato di aver accertato che le società, nell’offrire voli e soggiorni tramite sito web e app, hanno fatto ricorso a prospettazioni ingannevoli e a tecniche di indebito condizionamento, incluse strategie manipolative, per indurre i consumatori ad aderire all’abbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - eDreams, multa di 9 milioni dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette Approfondimenti su eDreams Multa Antitrust multa eDreams, sanzione da milioni per pratiche commerciali scorrette L’Antitrust ha multato eDreams per pratiche commerciali scorrette. Antitrust: sanzione di 9 milioni a eDreams per pratiche commerciali scorrette L’Antitrust ha multato con 9 milioni di euro eDreams, la nota agenzia di viaggi online. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su eDreams Multa Argomenti discussi: eDreams, multa Antitrust da 9 milioni: perché e cosa sono i dark patterns; Antitrust: multa da 9 milioni a eDreams per pratiche commerciali scorrette; eDreams: multa da 9 milioni dall’Antitrust. Abbonamenti Prime sotto accusa; Antitrust, 9 milioni di multa a Edreams per pratiche commerciali scorrette. Antitrust, multa di 9 milioni di euro a eDreams per pratiche commerciali scorretteL’Autorità ha punito la società per aver utilizzato strategie ingannevoli e aggressive, come time pressure e artificial scarcity, per spingere i consumatori verso abbonamenti Prime, ostacolando anche ... italiaoggi.it Antitrust: multa da 9 milioni a eDreams per pratiche commerciali scorrette'Strategie di design ingannevoli e tecniche manipolative' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - L'Autorita' Garante della Concorrenza e ... ilsole24ore.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.