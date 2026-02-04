eDreams multata dall' Antitrust per pratiche commerciali ingannevoli | la piattaforma deve pagare 9 milioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams di 9 milioni di euro. La decisione arriva dopo alcune accuse di pratiche commerciali ingannevoli. La piattaforma di viaggi online dovrà pagare questa cifra per aver violato le regole sulla trasparenza delle offerte. La notizia ha fatto subito discutere tra i clienti e nel settore dei viaggi online.

L'Antitrust ha deciso di multare l'agenzia di viaggi online eDreams per un totale di 9 milioni di euro. La piattaforma è stata accusata di pratiche commerciali ingannevoli, mirate a spingere i propri utenti ad aderire al servizio a pagamento eDreams Prime. Non ci sarebbe stata chiarezza nelle azioni messe in campo dalla piattaforma per convincere i consumatori a effettuare l'abbonamento. Si parla piuttosto di una pratica aggressiva. Da qui la sanzione da 9 milioni di euro che le società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. saranno tenute a pagare. L'Autorità punta il dito sui dark pattern s, ossia su quegli elementi grafici e quei messaggi impiegati nel tentativo di influenzare le decisioni dei consumatori provocando un senso di urgenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

