Comuni Montani Maura FdI replica a Pittiglio | Allarmismo infondato la riforma punta all' equità
Il dibattito sulla riforma dei criteri per i Comuni montani si intensifica, con opinioni contrastanti tra le parti. Dopo le preoccupazioni di Pittiglio, Maura di Fratelli d’Italia ribadisce la posizione del partito, definendo infondato l’allarmismo e sottolineando come la riforma miri a promuovere equità e sviluppo nelle aree montane. La discussione rimane aperta, evidenziando l’importanza di un confronto equilibrato e costruttivo.
Non si placa il dibattito politico sulla riforma dei criteri per i Comuni montani. Dopo le preoccupazioni espresse dal vicepresidente della Provincia, Enrico Pittiglio, arriva la ferma replica di Daniele Maura, Vicepresidente del gruppo Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, che rispedisce al.
