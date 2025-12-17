Comuni Montani Maura FdI replica a Pittiglio | Allarmismo infondato la riforma punta all' equità

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla riforma dei criteri per i Comuni montani si intensifica, con opinioni contrastanti tra le parti. Dopo le preoccupazioni di Pittiglio, Maura di Fratelli d’Italia ribadisce la posizione del partito, definendo infondato l’allarmismo e sottolineando come la riforma miri a promuovere equità e sviluppo nelle aree montane. La discussione rimane aperta, evidenziando l’importanza di un confronto equilibrato e costruttivo.

Immagine generica

Non si placa il dibattito politico sulla riforma dei criteri per i Comuni montani. Dopo le preoccupazioni espresse dal vicepresidente della Provincia, Enrico Pittiglio, arriva la ferma replica di Daniele Maura, Vicepresidente del gruppo Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, che rispedisce al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: La riforma Calderoli che taglia i comuni montani: quali sono quelli a rischio

Leggi anche: Bonus smart working 2025: esonero contributivo e incentivi per chi si trasferisce nei comuni montani

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

FdI presenta pdl su fisco e scuola per le aree interne - "I comuni montani e le aree interne sono territori fondamentali e vastissimi, sia sotto il profilo di grandezza chilometrica che sotto il profilo demografico. ansa.it

Comuni montani solo sopra i 600 metri. La rivolta dei sindaci: “Ci tolgono risorse” - ROMA – La Legge sulla montagna, ispirata dal ministro leghista Roberto Calderoli e da approvare prima di Natale, usa quota 600 – metri sul livello del mare – come spartiacque tranchant per definire se ... repubblica.it

A giugno 143 comuni al voto, il centrodestra vuole mantenere i grandi comuni, Fdi vuole quintuplicare i sindaci - Il 2024 sarà anno di sfide politiche, con le elezioni Europee e quelle amministrative in 143 comuni nel secondo weekend di giugno. brescia.corriere.it

Frisanco - Piccola Grande Italia 68

Video Frisanco - Piccola Grande Italia 68

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.