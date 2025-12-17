Comuni Montani Maura FdI replica a Pittiglio | Allarmismo infondato la riforma punta all' equità

Il dibattito sulla riforma dei criteri per i Comuni montani si intensifica, con opinioni contrastanti tra le parti. Dopo le preoccupazioni di Pittiglio, Maura di Fratelli d’Italia ribadisce la posizione del partito, definendo infondato l’allarmismo e sottolineando come la riforma miri a promuovere equità e sviluppo nelle aree montane. La discussione rimane aperta, evidenziando l’importanza di un confronto equilibrato e costruttivo.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.