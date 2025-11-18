Scontro tra FdI e Quirinale | Bignami chiede una smentita il Colle replica duramente

ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta di Bignami e l’origine della polemica. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha chiesto alla Presidenza della Repubblica di smentire un articolo pubblicato da La Verità, secondo cui alcuni consiglieri del Quirinale starebbero elaborando “un piano per fermare Giorgia Meloni”. Secondo quanto riportato dal quotidiano, questi esponenti vicini al Colle avrebbero espresso giudizi di inadeguatezza sull’attuale maggioranza e addirittura auspicato iniziative per ostacolare il centrodestra. Bignami riferisce che, nell’articolo, si parla di conversazioni nelle quali si ipotizzerebbe la creazione di “una grande lista civica nazionale” con l’obiettivo dichiarato di impedire una nuova vittoria della coalizione guidata da Meloni alle prossime elezioni politiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scontro tra FdI e Quirinale: Bignami chiede una smentita, il Colle replica duramente

