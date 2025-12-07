Nelle ultime ore si sono verificate nuove tensioni tra Cina e Giappone. Nelle acque a nord est di Taiwan, vicino allo Stretto di Miyako, è infatti andato in scena un raro scontro militare tra gli aerei militari dei due Paesi. Tokyo ha fatto sapere che i caccia della Marina cinese hanno effettuato un' illuminazione radar intermittente per il controllo del fuoco – un precursore tattico per l'ingaggio dei missili – sugli F-15J nipponici. " Queste illuminazioni radar sono andate oltre quanto necessario per la sicurezza del volo degli aerei ", ha scritto il ministro della Difesa Shinjiro Koizumi su X, aggiungendo che il Giappone ha presentato una protesta alla Cina per il " deplorevole " incidente avvenuto lo scorso sabato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Atto pericoloso". Duello in aria tra J-15 cinesi e caccia giapponesi: cosa è successo