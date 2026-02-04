Ecco 2 giugno il libro di Umberto Gentiloni Silveri

Questa mattina ad Arezzo si terrà la presentazione del nuovo libro di Umberto Gentiloni Silveri, intitolato “2 giugno”. L’evento si svolge presso l’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea, in collaborazione con il Liceo Petrarca. Gli studenti e gli appassionati di storia sono invitati a partecipare per scoprire di più sulla pubblicazione edita da Il Mulino.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Ecco " 2 giugno ", il libro di Umberto Gentiloni Silveri, edito da Il Mulino, verrà presentato ad Arezzo dall'Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in collaborazione con il Liceo Petrarca. Appuntamento alle ore 10 di stamani mercoledì 4 febbraio nell'aula vasariana di piazza del Praticino. Con l'autore interverrà Iuri De Bellis, docente liceo Petrarca. "Il 2 giugno 1946 è la data di fondazione della nostra Repubblica. Un giorno che segna al tempo stesso la fine della tempesta del conflitto mondiale e l'inizio di una nuova storia. Una svolta non priva di contraddizioni, tanto che il suo valore simbolico tende ad affievolirsi nel corso del tempo.

Tanta gente ieri sera alla Polisportiva San Faustino di Modena, per la presentazione del bel libro "2 giugno" di Umberto Gentiloni, docente di storia contemporanea alla Sapienza. Insieme a lui, a Nicola Zingaretti e Virginia Libero, ci siamo confrontati sulla nec

