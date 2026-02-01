Spunta il volto di Meloni in un affresco restaurato a Roma | lei ironizza e il Mic indaga

Spunta il volto di Giorgia Meloni in un affresco restaurato a Roma. La premier ironizza sulla scoperta, mentre il ministero della Cultura ha avviato un’indagine. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media locali, attirando l’attenzione di molti.

(Adnkronos) – La notizia del presunto volto di Giorgia Meloni, spuntato nella centralissima basilica romana di San Lorenzo in Lucina, finisce al centro della scena. La raffigurazione, che sarebbe frutto di un audace colpo di pennello di un restauratore, che ritoccando il volto di un cherubino 'omaggia' la presidente del Consiglio, agita le opposizioni. Non basta l'ironia della stessa Meloni ("non mi sento affatto un angelo", scrive sui social) a impedire la richiesta di chiarimenti di Pd, M5s e Avs. Il patrimonio culturale italiano non può essere piegato a letture improprie né tantomeno trasformato attraverso operazioni che ne compromettano l'autenticità e il valore storico", avverte la democratica Irene Manzi, capogruppo di commissione Cultura della Camera.

