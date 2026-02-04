È malata non può abbandonarla Paolo Ciavarro le parole in tv e si commuove

Durante una puntata di Forum, Paolo Ciavarro si è commosso in diretta. Ha detto che “è malata, non può abbandonarla” e ha mostrato tutte le emozioni che prova nel parlare della sua compagna. In quell’istante, il confine tra televisione e vita reale si è fatto molto sottile, lasciando il pubblico senza parole.

C’è stato un istante, durante la puntata di ieri di Forum, in cui il confine tra televisione e vita reale si è fatto improvvisamente sottile. Le telecamere erano accese, il racconto scorreva come tanti altri, ma qualcosa nell’aria ha iniziato a cambiare. Un silenzio diverso, uno sguardo che si abbassa, una voce che fatica a restare neutra. In studio, il pubblico se ne accorge. A casa, anche. >> “Non consumatelo”. Ritiro immediato per l’alimento, paura enorme per i bambini All’inizio nessuno parla apertamente di emozione. La scena nasce come un normale commento a una vicenda giudiziaria, una storia complessa, carica di tensioni private e scelte sbagliate.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Paolo Ciavarro si è emozionato in diretta a Forum mentre parlava della sua esperienza personale.

A Forum Paolo Ciavarro si ferma, la voce si spezza e il commento diventa personale: “Rifarsi una vita è un diritto, ma non si abbandona una moglie malata”. In studio cala il silenzio. Un momento fuori copione che riporta al ricordo di Eleonora Giorgi e a quelle - facebook.com facebook