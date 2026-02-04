Paolo Ciavarro si commuove a Forum | Non si abbandona una moglie malata le cure sono lunghe e dolorose
Paolo Ciavarro si è emozionato in diretta a Forum mentre parlava della sua esperienza personale. Ha spiegato che non si lascia mai da parte una moglie malata, anche se le cure sono lunghe e dolorose. Il suo messaggio è chiaro: rifarsi una vita può essere un diritto, ma l’amore e la dovere verso chi si ama devono restare prioritari.
Paolo Ciavarro si commuove a Forum e lancia un messaggio potente: "Rifarsi una vita è un diritto, ma non si abbandona una moglie malata". Il ricordo della madre Eleonora Giorgi: cosa è successo in diretta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Paolo Ciavarro
A Masterchef, Luciano commuove Cannavacciuolo: “Cucino da quando mia moglie si è ammalata, lei ora non c’è più”
Luciano, il concorrente di 92 anni a Masterchef, ha stupito Cannavacciuolo condividendo un toccante ricordo: cucinare per sua moglie Miriam, scomparsa, che gli ha trasmesso la passione per la cucina.
Penev ricoverato in una clinica oncologica, la moglie fa un appello per le cure: “Servono donazioni”
Ultime notizie su Paolo Ciavarro
Paolo Ciavarro si commuove a Forum: Non si abbandona una moglie malata, le cure sono lunghe e dolorosePaolo Ciavarro si commuove a Forum e lancia un messaggio potente: Rifarsi una vita è un diritto, ma non si abbandona una moglie malata ... fanpage.it
Paolo Ciavarro si commuove in diretta: «Giusto rifarsi una vita, ma non si abbandona una moglie malata. Lo faccia per suo figlio». Il...Un momento fuori copione, intenso e carico di emozione, quello andato in onda a Forum nella puntata di ieri, 3 febbraio. msn.com
Per ricordare la mamma Eleonora Giorgi, morta il 3 marzo a 71 anni, Paolo Ciavarro ha voluto condividere sui social una foto che la ritrae insieme al nipotino Gabriele - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.