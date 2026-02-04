Paolo Ciavarro si commuove a Forum | Non si abbandona una moglie malata le cure sono lunghe e dolorose

Paolo Ciavarro si è emozionato in diretta a Forum mentre parlava della sua esperienza personale. Ha spiegato che non si lascia mai da parte una moglie malata, anche se le cure sono lunghe e dolorose. Il suo messaggio è chiaro: rifarsi una vita può essere un diritto, ma l’amore e la dovere verso chi si ama devono restare prioritari.

