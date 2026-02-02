Maria Rita Parsi morta a 78 anni Eleonora Daniele si commuove in diretta tv | Era mia amica non era malata

Eleonora Daniele si emoziona in diretta tv mentre ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni. La conduttrice rivela di aver perso un’amica, sottolineando che non era malata e che il suo addio è arrivato improvviso. La notizia ha lasciato tutti di stucco, e Daniele ha condiviso con il pubblico il dolore per questa perdita improvvisa.

La morte di Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, ha lasciato sotto choc Eleonora Daniele, che si è commossa in diretta tv per la scomparsa dell’amica. La conduttrice ha ricordato: “Lei è noi, è sempre stata con noi. Ho iniziato a intervistarla quando avevo 27 anni, ai tempi di Uno Mattina”. Eleonora Daniele ha anche fatto sapere che Maria Rita Parsi “non aveva nulla, non era malata”. Eleonora Daniele ricorda Maria Rita Parsi a Storie italiane L'annuncio della morte di Maria Rita Parsi a Mattino Cinque Chi era Maria Rita Parsi Eleonora Daniele ricorda Maria Rita Parsi a Storie italiane Eleonora Daniele, nel corso della trasmissione Storie italiane da lei condotta, ha ricordato Maria Rita Parsi, morta all’età di 78 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Maria Rita Parsi è morta improvvisamente a 78 anni, lasciando un vuoto nel mondo della psicoterapia e della tutela dei bambini.

Eleonora Daniele ha annunciato in diretta la morte di Maria Rita Parsi, lasciando tutti senza parole.

