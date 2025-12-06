Roma nessuna novità sul rinnovo di Dybala | possibile addio a zero in estate

La Roma lavora alla sfida di Cagliari con un pensiero fisso: rimettere in moto Paulo Dybala. L’argentino ha bisogno di tornare a una continuità che gli manca da mesi, complice una stagione segnata da nuovi problemi muscolari e dall’ennesimo stop per febbre. È un passaggio decisivo, probabilmente il più importante da quando veste la maglia giallorossa, anche perché il suo futuro non è mai apparso così distante da Roma. Nonostante le difficoltà, la Joya resta in vantaggio nel ballottaggio offensivo con Baldanzi e Ferguson, anche se Gasperini scioglierà i dubbi solo nelle prossime ore. Il dato più preoccupante riguarda i numeri: l’ultima rete di Dybala risale alla gara di ottobre contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, nessuna novità sul rinnovo di Dybala: possibile addio a zero in estate

Roma, Pellegrini c’è: aria di futuro con Gasperini (ma Napoli e Inter lo seguono) - E in pochi ci avrebbero scommesso soprattutto dopo l’estate passata tra infermeria e le tante voci di mercato. Come scrive ilmessaggero.it

Roma, rinnovo in standby per Svilar. La situazione - Non si registrano passi in avanti nella trattativa tra Roma e Mile Svilar per il rinnovo del contratto del portiere portoghese: la situazione Mile Svilar ha vissuto una stagione da protagonista ... Segnala gianlucadimarzio.com

Roma, Svilar interrompe le vacanze per trattare il rinnovo: cifre e dettagli - Il portiere serbo è rientrato in queste ore nella capitale per incontrare la ... Scrive calciomercato.com

Roma, ufficiale il rinnovo di Svilar fino al 2030: il comunicato - Il portiere giallorosso, infatti, ha deciso di proseguire la sua avventura nella capitale con Gian Piero Gasperini. Da gianlucadimarzio.com

Roma-Svilar, ci siamo: in arrivo la firma sul rinnovo. Tutti i dettagli - La Roma si prepara a blindare definitivamente il giocatore forse più importante dell’ultima stagione, Mile Svilar. Riporta calciomercato.it

Svilar, ufficiale il rinnovo con la Roma fino al 2030: «Sono orgoglioso». Quanto guadagna e tutti i dettagli dell'accordo - La firma è arrivata questa mattina e il club ha pubblicato il comunicato sul sito: «L’AS Roma è lieta di annunciare che Mile Svilar ha rinnovato il ... Da ilmessaggero.it