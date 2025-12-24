Riccardo Branchini scomparso la mamma | Senza di lui non è Natale vorrei potergli fare un regalo

Riccardo Branchini, scomparso ad Acqualagna nell’ottobre 2024, è ricordato dalla madre nel messaggio a Fanpage.it. La donna esprime il dolore per la perdita del figlio, sottolineando quanto la sua presenza sia essenziale durante il Natale e desiderando potergli fare un regalo. Questa testimonianza evidenzia il forte legame familiare e il senso di vuoto lasciato dalla sua assenza nei momenti di festa.

La mamma di Riccardo Branchini, scomparso ad Acqualagna nell'ottobre 2024, ha raccontato a Fanpage.it i due Natali trascorsi senza il figlio. "Vorrei potergli fare un regalo, passare con lui queste feste. Il dubbio che sia nella diga del Furlo mi tormenta, prima di sparire mi sembrava deluso dalla vita".

Giornata per le persone scomparse, la mamma di Riccardo Branchini: «Vivo in un limbo» - PESARO – Giornata dedicata alle persone scomparse, i dati nella provincia di Pesaro Urbino e il messaggio della mamma di Riccardo Branchini, il giovane sparito nei pressi della diga del Furlo. centropagina.it

«Vivo sospesa tra dolore e attesa». La mamma di Riccardo Branchini (scomparso da Acqualagna 14 mesi fa) in prefettura. La ricerca anche all'estero - «Essere la madre di qualcuno che è scomparso significa vivere una vita sospesa in un limbo di dolore in continua attesa. msn.com

Dov’è Riccardo Branchini Le segnalazioni arrivate e le ricerche su varie città europee trovate sul suo telefono e sul pc mantengono vive le speranze della famiglia dello studente scomparso oltre un anno fa. Le verifiche alla diga del Furlo, dove è stata trovata - facebook.com facebook

