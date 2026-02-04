Due nuovi clarinetti e un appello alla città | la Filarmonica dei Perseveranti investe sul futuro

La Società Filarmonica dei Perseveranti di Arezzo ha appena ricevuto un aiuto importante. Un benefattore ha donato due clarinetti nuovi di zecca, che entreranno a far parte degli strumenti della banda. La direzione della banda invita la città a sostenere l’associazione, che da sempre si esibisce in pubblico a Sansepolcro durante eventi ufficiali, feste e concerti.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – La Società Filarmonica dei Perseveranti ha, in questi giorni, ricevuto il prezioso contributo di un benefattore per l'acquisto di due clarinetti che entreranno a far parte del patrimonio strumentale del sodalizio musicale che consegna sempre alla Città di Sansepolcro il suo prezioso contributo musicale in occasioni pubbliche soprattutto al fianco del Comune, in celebrazioni, nel corso delle festività e in concerti. Gli strumenti serviranno per avvicinare nuovi giovani musicisti che potranno anche approfittare, per lo studio, delle proposte messe in atto, al fianco del Centro Studi Musicali della Valtiberina e di Novamusica.

