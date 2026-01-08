Accademia Filarmonica | torna in città l’Orchestra Siciliana di Clarinetti
L’Accademia Filarmonica di Messina presenta il ritorno in città dell’Orchestra Siciliana di Clarinetti, prevista per sabato 10 gennaio 2026 alle ore 18 al Palacultura Antonello. Nell’ambito della stagione concertistica, l’evento rappresenta un’occasione per ascoltare un ensemble di rilievo nel panorama musicale siciliano. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica classica e di clarinetto, in un contesto di elevata qualità artistica.
Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 18 al Palacultura Antonello per la Stagione Concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina un appuntamento di straordinario prestigio: il ritorno in città dell’Orchestra Siciliana di Clarinetti, una delle realtà più originali e riconosciute del panorama. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
