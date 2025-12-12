Il 12 dicembre 2025, alle ore 21:15, presso l’Auditorium al Campaccio della Scuola Collodi di Sansepolcro, si terrà il tradizionale Concerto di Santa Cecilia della Società Filarmonica dei Perseveranti, un evento musicale che celebra la patrona dei musicisti con esibizioni dal vivo.

Arezzo, 12 dicembre 2025 – Alle 21,15 di venerdì 12 dicembre 2025, all'Auditorium al Campaccio della Scuola Collodi, il Concerto di Santa Cecilia della Società Filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro. Il concerto d i Santa Cecilia, oltre che tradizionale e più eccellente omaggio alla Santa Patrona della Musica della Società Filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro, diretta dal maestro Andrea Marzà, è, per la formazione musicale, incontro con i suoi Soci e con la Città e appartiene alla serie di eventi tradizionali fortemente voluti dalla nostra Amministrazione per garantire un ricco e fitto panorama musicale nel territorio.