Due ergastoli per l' omicidio di Cristina Mazzotti dopo 50 anni condannati Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella

Dopo più di 50 anni, la giustizia ha fatto un passo avanti nel caso di Cristina Mazzotti. Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella sono stati condannati all’ergastolo per il suo omicidio, avvenuto nel 1975. La vicenda si è protratta a lungo, ma ora la sentenza conferma la responsabilità dei due uomini, coinvolti in un fatto che ha segnato profondamente la storia locale. La decisione arriva dopo decenni di attese e ricerche di verità.

I colpevoli e mandanti del sequestro e della morte di Cristina Mazzotti hanno un nome e un cognome. Si tratta di Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella. I due, che oggi hanno rispettivamente 76 e 71 anni, sono stati condannati all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Como, mentre un terzo uomo, Antonio Talia oggi 70enne, è stato assolto per non aver commesso il fatto. L’omicidio risale al 1975: Cristina, 18 anni, fu rapita e tenuta segregata per 28 giorni con richiesta di riscatto, ma morì di stenti nonostante il pagamento e il suo corpo fu gettato in una discarica. Due ergastoli dopo 50 anni Il sequestro di Cristina Mazzotti L'omicidio dopo un mese di prigionia Le prime condanne nel 1977 e l'epilogo Due ergastoli dopo 50 anni Mercoledì 4 febbraio, 50 anni dopo i fatti, è arrivata la sentenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

