La Corte d’assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella per l’omicidio di Cristina Mazzotti, una ragazza di 18 anni scomparsa nel 1975 a Eupilio. È il primo caso di rapimento collegato all’Anonima Sequestri che arriva a una condanna definitiva. La decisione arriva dopo decenni di incertezza e di tentativi di fare luce su una delle vicende più oscure della provincia di Como.

La Corte d'assise di Como ha condannato all'ergastolo gli imputati Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella per l'omicidio aggravato di Cristina Mazzotti, 18 anni, di cui si persero le tracce nel 1975 a Eupilio, in provincia di Como. Assolto dall'imputazione riqualificata Antonio Talia "perché non ha commesso il fatto"; la corte ha anche dichiarato il "non doversi procedere" nei confronti degli imputati Calabrò e Latella per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione "perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione". La pm della Direzione distrettuale antimafia di Milano, Cecilia Vassena, che a quasi mezzo secolo di distanza dai fatti aveva riaperto l'inchiesta sulla scomparsa della giovane, aveva chiesto di condannare tutti e tre gli imputati all'ergastolo.

© Ilfattoquotidiano.it - Due ergastoli per l’omicidio della 18enne Cristina Mazzotti, primo rapimento dell’Anonima sequestri

Approfondimenti su Cristina Mazzotti

Ultime notizie su Cristina Mazzotti

