Due ergastoli per l’omicidio di Andrea Bossi | lo scaricabarile non ha funzionato Carcere a vita per i due assassini ventenni

La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha condannato all’ergastolo Douglas Carolo e Michele Caglioni, entrambi ventenni, per l’omicidio di Andrea Bossi. La sentenza conferma che il tentativo di scaricarsi le responsabilità non ha avuto successo, evidenziando la brutalità e il calcolo dietro il delitto compiuto per pochi soldi e beni di valore.

© Ilgiorno.it - Due ergastoli per l’omicidio di Andrea Bossi: lo “scaricabarile” non ha funzionato. Carcere a vita per i due assassini ventenni Due ergastoli, senza attenuanti, per l’omicidio di Andrea Bossi. La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha condannato alla massima pena Douglas Carolo e Michele Caglioni, poco più che ventenni, ritenuti colpevoli di aver assassinato l’amico coetaneo al termine di un piano freddo e spietato, concepito per pochi contanti e qualche gioiello da rivendere. La sentenza è arrivata dopo ore di camera di consiglio, al termine di un processo che ha scandagliato ogni dettaglio di una vicenda sconvolgente. A leggerla è stata il giudice Rossella Ferrazzi, al termine di una lunga e sofferta riflessione del collegio giudicante. Ilgiorno.it Leggi anche: Omicidio Andrea Bossi, chiesto l’ergastolo per i 2 imputati: “Lo hanno ucciso per soldi, per fare la bella vita” Leggi anche: Omicidio di Andrea Bossi, un imputato in aula chiede scusa. La famiglia della vittima: “Dispiacere tardivo e di comodo” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Due ergastoli per gli assassini di Andrea Bossi: condannati alla massima pena i 20enni Douglas Carolo e Michele Caglioni - La sentenza è stata pronunciata dal giudice Rossella Ferrazzi dopo una camera di consiglio durata diverse ore. milano.corriere.it

