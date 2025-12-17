Due ergastoli per l’omicidio di Andrea Bossi | lo scaricabarile non ha funzionato Carcere a vita per i due assassini ventenni

La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha condannato all’ergastolo Douglas Carolo e Michele Caglioni, entrambi ventenni, per l’omicidio di Andrea Bossi. La sentenza conferma che il tentativo di scaricarsi le responsabilità non ha avuto successo, evidenziando la brutalità e il calcolo dietro il delitto compiuto per pochi soldi e beni di valore.

Due ergastoli, senza attenuanti, per l’omicidio di Andrea Bossi. La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha condannato alla massima pena Douglas Carolo e Michele Caglioni, poco più che ventenni, ritenuti colpevoli di aver assassinato l’amico coetaneo al termine di un piano freddo e spietato, concepito per pochi contanti e qualche gioiello da rivendere. La sentenza è arrivata dopo ore di camera di consiglio, al termine di un processo che ha scandagliato ogni dettaglio di una vicenda sconvolgente. A leggerla è stata il giudice Rossella Ferrazzi, al termine di una lunga e sofferta riflessione del collegio giudicante. Ilgiorno.it

