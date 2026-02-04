Il sequestro e e l' omicidio di Cristina Mazzotti sentenza nel pomeriggio Fu la prima donna ad essere sequestrata dalla ' ndrangheta

La Corte d’Assise di Como si prepara a emettere la sentenza sul caso di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni rapita in Brianza nel 1975. È la prima volta che si torna a parlare di questo sequestro e omicidio avvenuto più di 40 anni fa, un episodio che ha segnato la storia della criminalità in Italia. La famiglia aspetta con ansia di conoscere la decisione dei giudici, mentre le indagini e le testimonianze ripercorrono quegli anni difficili.

E’ attesa nel pomeriggio la sentenza della Corte d’Assise di Como nel processo sul sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni rapita in Brianza la sera del 30 giugno 1975 e ritrovata morta il primo settembre di quell'anno in una discarica di Galliate, in provincia di Novara. Mazzotti fu la prima donna a essere sequestrata dalla 'ndrangheta. I pm della Dda di Milano, Cecilia Vassena e Pasquale Addesso, hanno riaperto il caso sulla base delle indagini della famiglia della ragazza, assistiti dall’avvocato Fabio Repici, e chiesto l’ergastolo per i tre imputati Giuseppe Calabrò, Antonio Talia e Demetrio Latella la cui impronta digitale sulla 'Minì, dove era seduta Cristina la sera del rapimento, gli venne attribuita soltanto nel 2006. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Approfondimenti su Cristina Mazzotti

La Direzione Investigativa Antimafia di Torino e la Questura di Alessandria hanno eseguito un maxi sequestro di beni per circa 3 milioni di euro ai danni dei familiari di un pregiudicato alessandrino, segnando un'importante operazione contro le infiltrazioni della 'Ndrangheta nella regione.

