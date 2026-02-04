Due detenuti condannati per l’omicidio di Cristina Mazzotti sequestro dei beni dell’ex sindaco | verdetto definitivo

La corte ha confermato due ergastoli per i detenuti responsabili dell’omicidio di Cristina Mazzotti. La decisione definitiva chiude un lungo procedimento giudiziario, mentre le autorità hanno anche disposto il sequestro dei beni dell’ex sindaco coinvolto. La vicenda resta sul tavolo delle notizie più scottanti di questa settimana.

**Due detenuti condannati a due ergastoli per l’omicidio di Cristina Mazzotti: il verdetto definitivo** Un verdetto che colpisce il cuore della cronaca italiana. A Como, in una seduta della Corte d’Assise, è stato emesso il verdetto definitivo nel caso della sequestrata e assassinata Cristina Mazzotti, un episodio che segna la storia della cosiddetta “ndranghetà” in Italia. Due ergastoli per omicidio volontario aggravato, due persone condannate per l’omicidio di Cristina Mazzotti, 50 anni dopo la sua scomparsa. Ma la sentenza non riguarda soltanto il crimine: tocca anche le conseguenze legali e civili, con il risarcimento dei danni ai parenti della giovane vittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cristina Mazzotti

La sentenza è arrivata: due uomini di Reggio Calabria sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti.

La Corte d’Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, a 50 anni dal sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti.

Ultime notizie su Cristina Mazzotti

