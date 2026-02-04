Due condanne all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti vittima del sequestro del 1991

Due uomini sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, avvenuto durante il sequestro del 1991. La donna, la prima vittima rapita dalla ‘ndrangheta, è stata uccisa più di 50 anni fa, ma ora la giustizia ha fatto un passo avanti. La sentenza arriva dopo anni di indagini e processi, portando finalmente a una condanna definitiva. La vicenda aveva scosso l’Italia e ora si chiude un capitolo doloroso di quella storia.

**Un omicidio a 50 anni di distanza: due uomini condannati all'ergastolo per il sequestro e l'uccisione di Cristina Mazzotti, la prima donna rapita dalla 'ndrangheta.** Nel cuore della Brianza, nel pomeriggio del 30 giugno 1975, Cristina Mazzotti, una studentessa di soli 18 anni, fu rapita. Fu trascinata in una buca, senza aeratione, senza possibilità di muoversi, in una discarica di Castelletto Ticino, dove venne sottoposta a torture psichiche e fisiche. Il suo corpo fu trovato il 1° settembre, nella discarica di Galliate, in provincia di Novara, morta, con un colpo alla testa. Era stata sequestrata con lo scopo di estorsione, e la sua morte fu un atto di punizione per un'azione fallita.

