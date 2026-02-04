Ci sono due condanne per l’omicidio di Cristina Mazzotti sequestrata 51 anni fa

Due uomini sono stati condannati per l’omicidio di Cristina Mazzotti, scomparsa 51 anni fa. La donna era stata sequestrata e tenuta prigioniera per un mese in una botola stretta, senza poter stare in piedi, mentre i suoi carcerieri la drogavano. La sentenza chiude una lunga battaglia di giustizia, anche se il dolore per la sua scomparsa resta vivo.

Venne tenuta prigioniera per un mese in una botola in cui non poteva stare in piedi, mentre i suoi carcerieri la drogavano La Corte d’assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò, 81 anni, e Demetrio Latella, 71 anni, per l’omicidio volontario aggravato di Cristina Mazzotti, avvenuto nel 1975. Mazzotti, che all’epoca aveva 18 anni, fu rapita e tenuta sotto sequestro: morì dopo un mese di prigionia. Secondo la sentenza, Calabrò e Latella sono stati gli esecutori del sequestro, tutti membri della criminalità organizzata calabrese: fecero parte del gruppo che prelevò Mazzotti dall’auto su cui stava viaggiando, e la consegnarono alle persone che la tennero imprigionata nelle settimane successive. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Approfondimenti su Cristina Mazzotti

Dopo 50anni si chiude il drammatico caso dell'omicidio di Cristina Mazzotti, 18anni. Era stata rapita nel 1975 a Eupilio a scopo di estorsione e ritrovata morta a Galliate alcuni mesi dopo. Inflitti 2 ergastoli per omicidio volontario aggravato a Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella.