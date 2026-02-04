Drone iraniano abbattuto presso portaerei Lincoln | difesa americata in aumento

Un drone iraniano si è avvicinato alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Un caccia F-35 statunitense lo ha intercettato e abbattuto, segnando un nuovo episodio di tensione tra Iran e Stati Uniti. La scena si è svolta in acque internazionali, e l’episodio rischia di far salire ulteriormente la tensione nella regione.

Un drone iraniano si è avvicinato alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico, e l'ha abbattuto con un F-35, in un episodio che aumenta le tensioni tra Iran e Stati Uniti. L'episodio, verificatosi nella tarda serata del 4 febbraio 2026, è stato registrato in tempo reale da una telecamera della nave e ha causato un breve ma intenso momento di allerta sul fronte marittimo del Mediterraneo. Le autorità statunitensi hanno ritenuto necessario intervenire con un lancio diretto di un jet fiammifero, per proteggere l'equipaggio della portaerei e la flotta in movimento. L'evento, avvenuto a soli tre miglia nautical dalla nave americana, ha generato un forte impatto nell'ambito della sicurezza marittima e della diplomazia internazionale.

Le forze americane hanno abbattuto un drone iraniano che si avvicinava alla portaerei USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico.

Questa mattina, le forze americane hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Lincoln.

