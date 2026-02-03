Questa mattina, le forze americane hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Lincoln. L’episodio si è verificato nel Golfo e conferma la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, l’Italia ha deciso di chiudere temporaneamente il consolato a Teheran, aspettando condizioni più sicure per riaprirlo. La situazione resta calda e rischiosa in quella zona del mondo.

GLi Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei USS Lincoln.A scriverlo su Twitter sono stati i reporter dell'agenzia Reuters Idrees Ali e Phil Stewart.Il drone iraniano sarebbe stato uno Shahed-139; si stava dirigendo verso la portaerei ed è stato abbattuto da un caccia F-35.??Non è al momento chiaro quando l'abbattimento sia avvenuto.Idrees Ali e Phil Stewart coprono, per Reuters, la sicurezza nazionale e il Pentagono. L'Iran vuole che i negoziati in programma con gli Stati Uniti si tengano in Oman e non a Istanbul in Turchia: lo riferisce Axios citando due fonti qualificate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Reuters: «Abbattuto drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Usa Lincoln»

Approfondimenti su Usa Lincoln

La portaerei statunitense Abraham Lincoln è attualmente operativa in Medio Oriente, con l’obiettivo di contribuire alla stabilità della regione.

Il Pentagono ha comunicato lo spostamento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Usa Lincoln

Marina degli Stati Uniti abbatte drone iraniano che stava sorvegliando la portaerei Lincoln nel Mar ArabicoLa Marina degli Stati Uniti ha abbattuto un drone iraniano che stava monitorando la portaerei USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Lo riporta Reuters. Gli aggiornamenti in diretta. ilmessaggero.it

Anniversari www.afnews.info ricorda: Link Yaco b.1965 - Link Yaco is the professional name of Lincoln Yaco (born 30 January 1955, USA) In the GCD — https://tinyurl.com/y9texe4r Trovi altro su: https://www.afnews.info/w22/anniversari/ https://www.afnews.inf - facebook.com facebook

Usa- #Iran, attacco in vista La portaerei Lincoln diventa «fantasma»: cosa significa x.com