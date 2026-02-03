Drone iraniano abbattuto da un F-35 | Si era avvicinato alla portaerei Lincoln

Le forze americane hanno abbattuto un drone iraniano che si avvicinava alla portaerei USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico. L’episodio si è verificato mentre la nave navigava in acque strategiche tra Golfo e Oceano Indiano. Il drone si era avvicinato troppo, e il comando militare ha deciso di intervenire, abbattendolo con un F-35. La situazione dimostra quanto siano tese le relazioni nella regione e quanto siano sensibili le operazioni militari in mare aperto.

Le forze armate statunitensi hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei USS Abraham Lincoln mentre navigava nel Mar Arabico, in un episodio che riporta al centro la fragilità dell'equilibrio militare nelle acque strategiche tra Golfo e Oceano Indiano. Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense, il velivolo senza pilota — identificato come un modello di fabbricazione iraniana "Shahed-139" — è stato intercettato e distrutto da un caccia F-35 Lightning II. L'abbattimento sarebbe avvenuto oggi mentre il drone "volava verso" la portaerei impegnata in operazioni nel Mar Arabico.

