Drone iraniano abbattuto dagli Usa | cosa sappiamo dello Shahed-139

Un drone iraniano è stato abbattuto ieri nei cieli del Mar Arabico. Le autorità statunitensi hanno spiegato che il velivolo non rappresentava una vera minaccia per la portaerei e il suo gruppo d’attacco, anche se si stava avvicinando in modo aggressivo. Il portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti ha aggiunto che il drone si stava muovendo con intenzioni poco chiare, ma nessun danno è stato causato. La manovra ha comunque acceso i riflettori sulla tensione tra i due Paesi in quella zona.

Il drone iraniano abbattuto ieri nei cieli del Mar Arabico non rappresentava una reale minaccia per una portaerei statunitense e il suo Strike Group, ma secondo il portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti si stava avvicinando "aggressivamente" alla portaerei, "con intenzioni poco chiare". Per questo, dopo essere stato identificato come drone di sorveglianza del tipo Shahed-139, è stato intercettato e abbattuto da un caccia F-35C decollato dal ponte della USS Lincoln Lo Shahed-139 dell'Iran Drone a media quota e lunga autonomia, per il quale si adotta l'acronimo Male, lo Shahed-139 sviluppato dall'Iran presenta molte somiglianze visive con l'MQ-1 Predator di fabbricazione statunitense, il primo Unmanned Aerial Vehicle largamente impiegato dalle forze armate americane in missioni di ricognizione aerea e in missioni offensive, data la possibilità di trasportare e lanciare una coppia di missili anticarro Hellfire.

