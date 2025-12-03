Milano aveva nel box droga e fuochi pirotecnici | arrestato un 32enne in zona Barona

Milano, 3 dicembre 2025 – Ieri a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 32 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’ha indagato in stato di libertà per detenzione di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati e per omessa denuncia di materiale esplodente. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga in zona Barona, hanno individuato uno stabile in via Santa Rita Da Cascia quale probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Il pedinamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, aveva nel box droga e fuochi pirotecnici: arrestato un 32enne in zona Barona

