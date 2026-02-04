Dovete sapere che Mattarella… Terremoto alla Rai silurato il conduttore big | scoppia il putiferio dopo la rivelazione Cosa ha detto

La Rai è scoppiata in una polemica dopo le dichiarazioni di un conduttore di rilievo. La notte scorsa, il conduttore è stato silurato, e si è aperto un vero e proprio terremoto all’interno dell’azienda. La vicenda ha suscitato scalpore, soprattutto perché arriva a pochi giorni dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con l’organizzazione che si prepara alla fase finale. La rivelazione di alcune parole ritenute inopportune ha fatto scattare una vera e propria crisi, portando alla decisione di allontan

News Tv, alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con l’organizzazione entrata nella fase operativa decisiva e l’attenzione concentrata sulla cerimonia inaugurale, in Rai si è aperto un caso interno legato a una dichiarazione ritenuta inopportuna. Nel giro di poche ore, la vicenda ha portato a un cambio di incarico deciso dai vertici aziendali. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, al centro dell’episodio c’è il vicedirettore di Rai Sport, inizialmente designato per la telecronaca della cerimonia d’apertura prevista venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano. Il giornalista è stato successivamente sollevato dall’incarico dopo parole che avrebbero anticipato un elemento considerato riservato. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Dovete sapere che Mattarella…”. Terremoto alla Rai, silurato il conduttore big: scoppia il putiferio dopo la rivelazione. Cosa ha detto Approfondimenti su Mattarella Giornata “Dovete sapere che Mattarella…”. Terremoto alla Rai, silurato il conduttore big dopo quelle parole Alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la Rai si trova al centro di una crisi improvvisa. Spalletti alla Rai: «Con Yildiz ci gioco, ecco cosa gli ho detto dopo il cambio. Scudetto? Giusto avere aspirazioni ma considerate che…» La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mattarella Giornata Argomenti discussi: Onorificenze al merito, Mattarella conferisce 31 riconoscimenti. Chi sono i premiati; Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella; Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano. La mappa delle strade chiuse; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori. Bernardo, Laura e Francesco: chi sono i figli di Sergio Mattarella/ Lei sempre accanto al PresidenteSergio Mattarella ha avuto tre figli: tutto quello che c'è da sapere su Laura, Bernardo e Francesco. Sergio Mattarella, accanto ad una carriera professionale e politica importantissima, ha costruito, ... ilsussidiario.net Mattarella visto dai giornali che non esconoDal presidente trumpiano al golpista gentile, dal pacifista sospetto al cieco sull’Islam: anche senza uscire in edicola, i quotidiani proiettano sul Colle paure, speranze e nemici di sempre. Più che ... ilfoglio.it Salve, sono Alberto e una cosa che dovete sapere su di me è che mi sono iscritto a questo gruppo, per allargare le mie conoscenze, per capire o cercare di capire maggiormente la storia di questa nostra città carica di storia e di vitalità... - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.