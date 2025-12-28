Spalletti alla Rai | Con Yildiz ci gioco ecco cosa gli ho detto dopo il cambio Scudetto? Giusto avere aspirazioni ma considerate che…
Spalletti alla Rai: «Con Yildiz ci gioco, ecco cosa gli ho detto dopo il cambio. Scudetto? Giusto avere aspirazioni ma considerate che.». Parla il tecnico. Luciano Spalletti ha parlato a Rai Sport dopo Pisa Juve. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Innanzitutto qui hanno faticato in tanti, per cui è il minimo dover faticare contro un Pisa ben allenato, che sta bene in campo, nonostante non porti a casa risultati. Ma io guardo le prestazioni, guardo le partite e il Pisa le ha sempre fatte. Per cui era fondamentale riuscire per i miei calciatori a vedere le stesse cose che vedevano prima di giocare contro la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
