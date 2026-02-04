Dovete sapere che Mattarella… Terremoto alla Rai silurato il conduttore big dopo quelle parole

Alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la Rai si trova al centro di una crisi improvvisa. Durante una trasmissione, un conduttore di spicco viene silurato dopo aver pronunciato alcune parole che hanno scatenato un terremoto all’interno dell’azienda. La vicenda ha preso una piega inaspettata, mettendo sotto pressione la programmazione e i piani già definiti. La notizia ha fatto rapidamente il giro, lasciando tutti a chiedersi cosa succederà ora.

Alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, quando l’attesa per la cerimonia d’apertura comincia a salire e la macchina organizzativa entra nella sua fase più delicata, in casa Rai esplode una grana inattesa. Una vicenda che nasce da una dichiarazione di troppo e che, nel giro di poche ore, ha portato a una decisione drastica ai vertici dell’azienda, proprio mentre l’evento simbolo dei Giochi si avvicina. Al centro della polemica, stando al sito DavideMaggio, c’è il vicedirettore di Rai Sport, scelto inizialmente per la telecronaca della cerimonia d’apertura in programma venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Ultime notizie su Milano Cortina2026

