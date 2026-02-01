Oggi si gioca anche Parma-Juve e Cremonese-Inter. Le partite si possono seguire in TV, insieme alla finale degli Australian Open tra Alcaraz e Djokovic e alla discesa libera maschile di sci. Gli appassionati di sport avranno un programma ricco di eventi da non perdere.

Domenica 1° febbraio saranno tanti gli appuntamenti con il calcio da vedere in tv e in streaming. Dal Campionato Primavera alla Premier League, dalla Serie A alla Ligue 1, tante squadre si affronteranno per conquistare punti decisivi nei rispettivi campionati. In Serie A Inter e Juventus giocheranno in trasferta rispettivamente a Cremona e a Parma, in Francia il PSG scenederà in campo a Strasburgo mentre Tottenham - Manchester City catturerà l'attenzione degli appassionati di Premier League. Ecco tutte le partite disponibili oggi in tv e in streaming e i canali o le piattaforme dove vederle: 11 - Campionato Primavera: Verona-Milan, Sportitalia 12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Parma-Juve, Cremonese-Inter e tutto lo sport in tv del 1° febbraio

Approfondimenti su Parma Juve

Ecco le principali opzioni per seguire le partite Lazio-Como e Cremonese-Verona in TV il 19 gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Juventus-Inter 4-3: gol e highlights | Serie A

Ultime notizie su Parma Juve

Argomenti discussi: Serie A | Dove vedere Parma-Juventus; Dove vedere Parma-Juventus domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Parma-Juventus, Spalletti in conferenza: Voglio una squadra come me, non calma.

Parma-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa Juventus sarà di scena a Parma nel posticipo della della 23ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle ore 20:45 con diretta TV e streaming su DAZN ... fanpage.it

Dove vedere Cremonese-Inter, Parma-Juve e le altre partite della 23esima giornata di ASi comincia alle 12.30 con Torino-Lecce poi alle 15 Como-Atalanta e si conclude con le sfide che vedono coinvolti nerazzurri e bianconeri ... msn.com

Parma-Juve!!! Batti un colpo se ci sarai anche tu - facebook.com facebook

Vigilia di Parma-Juve, Cuesta: "Faremo il possibile per portare punti a casa" (Video). E avrà a disposizione i tre nuovi acquisti x.com