L’Italia affronterà la Svizzera nella semifinale degli Europei 2025 di curling maschile, che si stanno disputando sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha concluso il round robin al terzo posto in classifica generale, con sei vittorie all’attivo su nove incontri disputati, e se la dovrà così vedere con i rossocrociati, che hanno invece chiuso la fase a gironi in seconda piazza con sette successi. L’appuntamento è per venerdì 28 novembre (ore 08.00) per una sfida da dentro o fuori: chi riuscirà ad avere la meglio si meriterà il diritto di affrontare la vincente di Scozia-Svezia nel match che metterà in palio la medaglia d’oro, mentre chi perderà dovrà accontentarsi di battagliare per il gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Svizzera, Europei curling 2025: orario semifinale, programma, streaming