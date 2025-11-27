Dove vedere in tv Italia-Svizzera Europei curling 2025 | orario semifinale programma streaming
L’Italia affronterà la Svizzera nella semifinale degli Europei 2025 di curling maschile, che si stanno disputando sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha concluso il round robin al terzo posto in classifica generale, con sei vittorie all’attivo su nove incontri disputati, e se la dovrà così vedere con i rossocrociati, che hanno invece chiuso la fase a gironi in seconda piazza con sette successi. L’appuntamento è per venerdì 28 novembre (ore 08.00) per una sfida da dentro o fuori: chi riuscirà ad avere la meglio si meriterà il diritto di affrontare la vincente di Scozia-Svezia nel match che metterà in palio la medaglia d’oro, mentre chi perderà dovrà accontentarsi di battagliare per il gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dove vedere #Italia- #Brasile Mondiali U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni Vai su X
Dove vedere Italia-Austria Mondiali U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Svizzera, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: 4-8, le azzurre si arrendono nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Scrive oasport.it
Dove vedere in tv l’Italia agli Europei di curling 2025: orari giornalieri, programma, streaming - Gli Europei 2025 di curling si disputeranno a Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre. Riporta oasport.it
Qualificazioni Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Georgia-Spagna e Svizzera-Svezia - Qualificazioni Mondiali 2026: calendario, partite di oggi e dove vedere in TV e streaming gli ultimi due turni dei gironi europei ... Scrive sport.virgilio.it