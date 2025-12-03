Dopo l' inchiesta di AGI nuova bufera nel mondo del calcio
AGI - Dopo l'inchiesta di AGI si muove la procura di Roma. Sono 52 le perquisizioni eseguite questa mattina da altrettanti indagati, tra persone fisiche e giuridiche, in relazione ai finanziamenti presi da alcune società di calcio, tra cui Ancona, Ternana e Triestina. L'inchiesta ruota attorno ai finanziamenti arrivati da Banca Progetto e a occuparsi dell’indagine sono i magistrati Mario Dovinola e Vincenzo Palumbo coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Gli indagati: Scaramuzzino, Di Paolo e i fondi alla Ternana. Tra le persone perquisite anche Antonio Scaramuzzino che era al timone della Crick Crock negli anni in cui la società finanziava per migliaia di euro la Ternana calcio. 🔗 Leggi su Agi.it
