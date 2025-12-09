L' Ancona Calcio scarica l' imprenditore Di Paolo dopo l' inchiesta di AGI sui finanziamenti

AGI - "Concordo che nella ricostruzione ci siano delle incongruenze. sembra il film 'Vieni avanti cretino'.  Alessandro Di Paolo  ha avuto un ruolo da pr, nel senso che mi ha presentato alla proprietà, e credo stia cercando anche altri  imprenditori interessati ". Sono le parole del regista  Giuseppe Moroniti, titolare della  Romana Film, la società entrata nell’ Ancona Calcio. Nell’intervista all’AGI racconta i suoi rapporti con  Alessandro Di Paolo, indagato dalla  procura di Roma  nell’inchiesta su  Banca Progetto   e sui  finanziamenti  ad alcune  società di calcio, tra cui  Ternana  e  Triestina. 🔗 Leggi su Agi.it

