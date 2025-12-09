L' Ancona Calcio scarica l' imprenditore Di Paolo dopo l' inchiesta di AGI sui finanziamenti

AGI - "Concordo che nella ricostruzione ci siano delle incongruenze. sembra il film 'Vieni avanti cretino'. Alessandro Di Paolo ha avuto un ruolo da pr, nel senso che mi ha presentato alla proprietà, e credo stia cercando anche altri imprenditori interessati ". Sono le parole del regista Giuseppe Moroniti, titolare della Romana Film, la società entrata nell’ Ancona Calcio. Nell’intervista all’AGI racconta i suoi rapporti con Alessandro Di Paolo, indagato dalla procura di Roma nell’inchiesta su Banca Progetto e sui finanziamenti ad alcune società di calcio, tra cui Ternana e Triestina. 🔗 Leggi su Agi.it

