Ex Ilva Piantedosi | Scontri a Genova da forze dell’ordine equilibrio straordinario

“Le forze dell’ordine hanno dimostrato un equilibrio straordinario, nel gestire questi momenti di grande difficoltà”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sugli scontri avvenuti a Genova, in piazza Corvetto, tra le forze di polizia e alcuni operai dell’ex Ilva. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ex Ilva, Piantedosi: "Scontri a Genova, da forze dell’ordine equilibrio straordinario

Altri contenuti sullo stesso argomento

La polizia sbarra l’accesso dei manifestanti alla Prefettura, tensione altissima in via Roma Gli aggiornamenti: https://www.lavocedigenova.it/2025/12/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/ex-ilva-partito-il-corteo-da-cornigliano-ce-anche-la-sindaca-salis - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, Piantedosi: "Scontri a Genova, da forze dell’ordine equilibrio straordinario - (LaPresse) “Le forze dell’ordine hanno dimostrato un equilibrio straordinario, nel gestire questi momenti di grande difficoltà”. Riporta stream24.ilsole24ore.com

Ex Ilva, M5S: lacrimogeni contro operai è prova incompetenza ministro Urso - The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. Si legge su ligurianotizie.it

Ex Ilva, lacrimogeni sugli operai. Bucci: “Dateci altro acciaio” - Il governatore al tavolo di oggi al ministero: “A Genova materiale non solo da Taranto ma da altri siti” ... Riporta repubblica.it

Potreste ex Ilva a Genova, la denuncia della Uil: “Nostri dirigenti aggrediti da esponenti della Fiom. È squadrismo” - Alcuni dirigenti Uil metalmeccanici sarebbero stati aggrediti questa mattina, tra le 8. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Ex Ilva: Genova prosegue protesta, operai dormono in strada - I lavoratori, che alle 7 hanno iniziato l'assemblea, hanno passato la notte in strada, all'esterno dello ... Lo riporta ansa.it

Ex Ilva, la storia infinita: dai Riva ai fondi Usa. La lunga odissea del siderurgico tra Gruppi e commissari - Alla vigilia del nuovo incontro sull’ex Ilva tra Governo e sindacati (domani alle 15 a Palazzo Chigi), la domanda è come l’Esecutivo cercherà di ricucire lo strappo con le sigle metalmeccaniche, se ... Secondo quotidianodipuglia.it