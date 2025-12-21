Askatasuna il presidio delle forze dell' ordine nel quartiere Vanchiglia a Torino

Le forze dell'ordine stanno presidiando anche domenica mattina il quartiere Vanchiglia a Torino dove da giovedì è in atto lo sgombero del Centro Sociale Askatasuna. Sabato scontri in città durante la Manifestazione "Aska non si chiude". Undici gli agenti feriti.

Sgombero Askatasuna: la polizia spara con gli idranti contro il presidio - In serata dal corteo dei manifestanti è partito un lancio di bottiglie e petardi a cui la polizia ha risposto con gli idranti ... tg.la7.it

Askatasuna, idranti della Polizia in azione su presidio dei manifestanti VIDEO - Dopo lo sgombero del centro sociale sale la tensione tra forze dell'ordine e chi, fuori dall'immobile, da stamattina protesta contro il blitz. rainews.it

Torino, quartiere Vanchiglia ancora blindato per Askatasuna: 11 agenti feriti negli scontri

QUE VIVA ASKATASUNA PESANTI SCONTRI A TORINO Dopo il corteo di giovedì nell'immediatezza dello sgombero, il presidio permanente fra corso Regina Margherita e Piazza Santa Giulia, oggi giornata di mobilitazione cittadina a difesa del centro soci facebook

Askatasuna, continua il presidio delle forze dell'ordine dopo lo sgombero x.com

