Askatasuna il presidio delle forze dell' ordine nel quartiere Vanchiglia a Torino

21 dic 2025

Le forze dell’ordine stanno presidiando anche domenica mattina il quartiere Vanchiglia a Torino dove da giovedì è in atto lo sgombero del Centro Sociale Askatasuna. Sabato scontri in città durante la Manifestazione “Aska non si chiude”. Undici gli agenti feriti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Askatasuna, corteo dopo lo sgombero: 10 poliziotti feriti. Il sindaco: “Patto decaduto” | Live; Lo sgombero, il presidio, gli idranti: cosa succede ora con Askatasuna; Askatasuna Torino, lo sgombero all'alba, le perquisizioni, la manifestazione e gli scontri: ultimo atto per il centro sociale. Il sindaco: «Fine del patto con gli attivisti»; Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti.

askatasuna presidio forze ordineAskatasuna, il presidio delle forze dell'ordine nel quartiere Vanchiglia a Torino - (LaPresse) Le forze dell'ordine stanno presidiando anche domenica mattina il quartiere Vanchiglia a Torino dove da giovedì è in atto lo sgombero ... stream24.ilsole24ore.com

askatasuna presidio forze ordineSgombero Askatasuna: la polizia spara con gli idranti contro il presidio - In serata dal corteo dei manifestanti è partito un lancio di bottiglie e petardi a cui la polizia ha risposto con gli idranti ... tg.la7.it

askatasuna presidio forze ordineAskatasuna, idranti della Polizia in azione su presidio dei manifestanti VIDEO - Dopo lo sgombero del centro sociale sale la tensione tra forze dell'ordine e chi, fuori dall'immobile, da stamattina protesta contro il blitz. rainews.it

Torino, quartiere Vanchiglia ancora blindato per Askatasuna: 11 agenti feriti negli scontri

