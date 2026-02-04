Dopo i danni la palestra comunale di Longarone riapre al pubblico con nuove misure di sicurezza e manutenzione

Dopo una settimana di chiusura, la palestra comunale di Longarone riapre al pubblico. Le luci sono accese, le porte sbloccate e i clienti possono tornare a usare gli spazi, ora con nuove misure di sicurezza e interventi di manutenzione. La riapertura arriva dopo i danni causati dalle ultime settimane.

Dopo una settimana di silenzio, di luci spente e porte sbarrate, la palestra comunale di via Longarone a Scandiano riapre i battenti questa mattina, con il sole che filtra attraverso vetri ancora imperfetti ma finalmente riparati. Il rientro del pubblico è graduale: alle 8.30, appena dopo l'apertura ufficiale, sono già iniziati i primi movimenti, studenti delle scuole medie che si affrettano verso i corsi di ginnastica, genitori che accompagnano i figli a lezione di danza, un gruppo di anziani che, con passo lento ma deciso, si dirige verso il reparto di attività motoria adattata. La struttura, chiusa di fatto dal 28 gennaio dopo il raid notturno che ha lasciato dietro di sé un'impressione di devastazione quasi irreale, è tornata a respirare.

