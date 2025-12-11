Sicurezza stadi la Lega Serie A valuta il riconoscimento facciale Nuove misure allo studio dopo l’incontro con la Polizia di Stato
La Lega Serie A sta valutando l'implementazione del riconoscimento facciale come misura di sicurezza negli stadi, in seguito a un incontro con la Polizia di Stato. Nuove soluzioni sono allo studio per rafforzare l'ordine pubblico e garantire un ambiente più sicuro durante le manifestazioni sportive.
Inter News 24 Sicurezza stadi: la Lega Serie A e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza discutono nuove soluzioni per migliorare ordine pubblico. L’incontro avvenuto ieri a Milano tra i vertici della Lega Serie A e i rappresentanti della Polizia di Stato ha aperto un nuovo capitolo sul tema della sicurezza negli stadi italiani. Come riportato da La Repubblica, il confronto si è concentrato sulle criticità che caratterizzano gli impianti del massimo campionato e sulle possibili innovazioni da introdurre per garantire un ordine pubblico più efficace e moderno. Tra le proposte emerse, una in particolare ha attirato l’attenzione: l’adozione del riconoscimento facciale come strumento di controllo agli ingressi e nelle aree sensibili degli stadi. 🔗 Leggi su Internews24.com
