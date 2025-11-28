Tempo di lettura: 2 minuti Cresce l’attesa per il big match Benevento-Salernitana per il quale sono previsti circa 8500 spettatori tra supporter di casa e quelli ospiti. La società giallorossa, al fine di evitare code ai tornelli, ha emesso un comunicato invitando i tifosi a giungere allo stadio con largo anticipo. “In occasione della gara Benevento-Salernitana – si legge nella nota – in programma lunedì 1° dicembre 2025 alle ore 20:30, il Benevento Calcio invita tutti gli spettatori ad anticipare il proprio arrivo allo stadio ‘Ciro Vigorito’, così da evitare lunghe attese ai varchi d’ingresso e consentire un regolare e rapido svolgimento dei controlli di sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Salernitana, cancelli aperti dalle 18:30: la società invita a muoversi in anticipo