Donna ferita gravemente nell’incidente stradale in via Emilia Est | intervento del Maggiore

Questa sera, in via Emilia Est a Parma, una donna ha riportato ferite serie in un incidente stradale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 e ha richiesto l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono ancora in corso i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

**Un incidente stradale in via Emilia Est a Parma ha causato una grave ferita alla donna coinvolta.** L'evento si è verificato mercoledì 4 febbraio 2026, poco prima delle 20. La vittima, una donna, è stata investita da uno scooter in viale Emilia Est, davanti all'ingresso del centro commerciale *La Galleria*, nel comune di Parma. L'incidente è scatenato immediatamente un intenso intervento dei soccorsi: due ambulanze del 118, insieme a un'automedica, hanno raggiunto la scena. Il conducente dell'unità motorizzata, pur non essendo stato gravemente ferito, è stato accompagnato al pronto soccorso insieme alla donna.

