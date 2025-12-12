Via Emilia Est aggressione dopo un tentativo di furto | un ferito al Maggiore
Venerdì 12 dicembre, in via Emilia Est a Parma, si è verificata un'aggressione durante un tentativo di furto, che ha coinvolto una persona rimasta lievemente ferita. L'episodio si è svolto poco prima di mezzogiorno, suscitando attenzione e interventi delle forze dell'ordine.
Poco prima di mezzogiorno di venerdì 12 dicembre si è verificata un'aggressione in via Emilia Est a Parma, che ha portato al ferimento - fortunatamente lieve - di una persona. Secondo le prime informazioni il confronto violento si sarebbe scatenato in seguito ad un tentativo di furto. Sul posto. Parmatoday.itOltre 2.680 casi di aggressione agli operatori sociosanitari dell’Emilia-Romagna denunciati l’anno scorso. Pronto soccorso ed emergenza-urgenza le aree più critiche. Di fatto, ogni giorno oltre sette aggressioni: un trend in crescita dell’11,7% nel 2024 - facebook.com Facebook"COM.RE CONSORZIO OPERATORI MERCATI REGGIO EMILIA" - Results on X | Live Posts & Updates X.com
Voghera, dal 24 maggio l'ingresso est di via Emilia torna a senso unico verso il centro
Video Voghera, dal 24 maggio l'ingresso est di via Emilia torna a senso unico verso il centro