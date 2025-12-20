Cogliate picchia 4 carabinieri e il sindaco | arrestato e subito rilasciato
E’ stato arrestato e subito rilasciato il 42enne che qualche sera fa ha seminato il panico in centro a Cogliate, arrivando poi a picchiare anche 4 carabinieri e il sindaco intervenuti per fermarlo. Ha attraversato tutto il centro del paese muovendosi a zig-zag, urlando frasi sconnesse, scaraventando i bidoncini dell’umido, prendendo a calci le auto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Cogliate, urla e picchia tutti (anche il sindaco): arrestato e subito rilasciato. Per la gioia degli amministratori locali
Leggi anche: Picchia la compagna, 37enne arrestato dai carabinieri
Cogliate, urla e picchia tutti (anche il sindaco): arrestato e subito rilasciato. Per la gioia degli amministratori locali; Cogliate, picchia 4 carabinieri e il sindaco: arrestato e subito rilasciato; Cogliate urla e picchia tutti anche il sindaco | arrestato e subito rilasciato Per la gioia degli amministratori locali.
Cogliate, picchia 4 carabinieri e il sindaco: arrestato e subito rilasciato - E' stato arrestato e subito rilasciato il 42enne che qualche sera fa ha seminato il panico in centro a Cogliate, arrivando poi a picchiare anche 4 ... ilnotiziario.net
Cogliate, urla e picchia tutti (anche il sindaco): arrestato e subito rilasciato. Per la gioia degli amministratori locali - L’irritazione dei primi cittadini Andrea Basilico e Gianpiero Bocca (Cesano Maderno): “Il sistema giuridico è incapace di dare risposte sensate di fronte a questi atti sempre più frequenti” ... msn.com
| Campionato seconda categoria Campagnola Don Bosco - Asd Cogliatese La Cogliatese va in trasferta contro il Campagnola Don Bosco per centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato e provare ad agganciare il sempre più vicino treno playoff. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.