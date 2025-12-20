E’ stato arrestato e subito rilasciato il 42enne che qualche sera fa ha seminato il panico in centro a Cogliate, arrivando poi a picchiare anche 4 carabinieri e il sindaco intervenuti per fermarlo. Ha attraversato tutto il centro del paese muovendosi a zig-zag, urlando frasi sconnesse, scaraventando i bidoncini dell’umido, prendendo a calci le auto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Cogliate, picchia 4 carabinieri e il sindaco: arrestato e subito rilasciato

Leggi anche: Cogliate, urla e picchia tutti (anche il sindaco): arrestato e subito rilasciato. Per la gioia degli amministratori locali

Leggi anche: Picchia la compagna, 37enne arrestato dai carabinieri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cogliate, urla e picchia tutti (anche il sindaco): arrestato e subito rilasciato. Per la gioia degli amministratori locali; Cogliate, picchia 4 carabinieri e il sindaco: arrestato e subito rilasciato; Cogliate urla e picchia tutti anche il sindaco | arrestato e subito rilasciato Per la gioia degli amministratori locali.

Cogliate, picchia 4 carabinieri e il sindaco: arrestato e subito rilasciato - E' stato arrestato e subito rilasciato il 42enne che qualche sera fa ha seminato il panico in centro a Cogliate, arrivando poi a picchiare anche 4 ... ilnotiziario.net