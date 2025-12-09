Un semplice gesto dall' allure rétro che fa tendenza e che può cambiare le sorti di un outfit

Uno stile rétro, semplice e d’effetto, può rivoluzionare il modo in cui ci presentiamo. Con pochi gesti di styling, è possibile reinventare i nostri capi, creare nuove silhouette e dare nuova vita a outfit già noti. L’arte dello styling permette di sperimentare, sorprendendo con abbinamenti inaspettati e trasformando anche il più classico dei look.

Una di queste mosse strategiche è quella che vede i pantaloni infilati dentro gli stivali. Dettaglio dall'allure rétro che ora sembra proprio essere tornato a fare tendenza. E che può dare un twist in più agli outfit casual chic dell'inverno.

