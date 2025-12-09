Un semplice gesto dall' allure rétro che fa tendenza e che può cambiare le sorti di un outfit

Amica.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno stile rétro, semplice e d’effetto, può rivoluzionare il modo in cui ci presentiamo. Con pochi gesti di styling, è possibile reinventare i nostri capi, creare nuove silhouette e dare nuova vita a outfit già noti. L’arte dello styling permette di sperimentare, sorprendendo con abbinamenti inaspettati e trasformando anche il più classico dei look.

Quella dello styling è un’arte a cui tutte dovremmo applicarci di più. Perché ci permette con pochi e semplici gesti di creare nuove silhouette, svecchiare un capo indossato mille volte, fa apparire nuovo qualcosa che non lo è affatto o dare vita ad abbinamenti inaspettati. E, di conseguenza, porta anche a cambiare del tutto le sorti di un outfit altrimenti considerato banale. Una di queste mosse strategiche è quella che vede i pantaloni infilati dentro gli stivali. Dettaglio dallalluretro che ora sembra proprio essere tornato a fare tendenza. E che può dare un twist in più agli outfit casual chic dell’inverno. 🔗 Leggi su Amica.it

un semplice gesto dall allure r233tro che fa tendenza e che pu242 cambiare le sorti di un outfit

© Amica.it - Un semplice gesto dall'allure rétro che fa tendenza e che può cambiare le sorti di un outfit

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Semplice Gesto Dall Allure