Rotary Brindisi Valesio | al via il Service rivolto ai giovani Donare sangue è donare vita
BRINDISI– È ufficialmente partito il service del Rotary Club Brindisi Valesio per il mese di dicembre, intitolato "Donare sangue è donare vita". L'iniziativa coinvolge attivamente le nuove generazioni, incoraggiando gli studenti a diventare "talent scout" di donatori di sangue all'interno delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Al via il calendario di iniziative del Rotary Club Brindisi Valesio per il mese di dicembre, intitolato "Donare sangue è donare vita". Il progetto coinvolge attivamente le nuove generazioni, incoraggiando gli studenti a diventare "talent scout" di donatori di sangue
