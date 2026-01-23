Crans-Montana la solidarietà a Bellano | chiamate da tutta Italia per donare i capelli al salone Km

A pochi giorni dall’avvio dell’iniziativa, il salone Km di Bellano ha già ricevuto numerose donazioni di capelli da tutta Italia, per sostenere le vittime ustionate di Crans-Montana. Un gesto di solidarietà che si sta diffondendo rapidamente, dimostrando come anche piccole azioni possano fare la differenza in momenti di bisogno.

La solidarietà non conosce confini. A pochi giorni dal lancio dell'iniziativa per raccogliere capelli destinati alle vittime ustionate della tragedia di Crans-Montana, il salone Km di Bellano ha già ricevuto le prime donazioni e registrato un'ondata di adesioni che sta superando ogni aspettativa. Il telefono dello storico salone di via Boldoni 13 non smette di squillare, con chiamate provenienti da tutta Italia. "Questa settimana abbiamo iniziato a raccogliere le prime donazioni e siamo rimasti davvero colpiti dalla risposta", raccontano Roberta Nogara e Michele Bosisio, i titolari del salone Km.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Solidarietà per Crans-Montana: il salone Km di Bellano raccoglie capelli per le vittimeIl salone Km di Bellano, in via Boldoni 13, partecipa a un'iniziativa di solidarietà per le vittime di Crans-Montana.

Solidarietà per Crans-Montana: taglio e piega gratis per donare i capelli ai ragazzi ustionatiUn'iniziativa di solidarietà dal Biellese offre tagli e pieghe gratuite per raccogliere capelli da donare ai giovani ustionati di Crans-Montana, in Svizzera.

