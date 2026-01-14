Solidarietà per Crans-Montana | taglio e piega gratis per donare i capelli ai ragazzi ustionati

Un'iniziativa di solidarietà dal Biellese offre tagli e pieghe gratuite per raccogliere capelli da donare ai giovani ustionati di Crans-Montana, in Svizzera. Un gesto semplice ma significativo per supportare chi ha affrontato gravi ustioni, contribuendo a una causa di grande valore sociale. L'evento invita alla partecipazione di chi desidera contribuire con un gesto di solidarietà concreto.

Un gesto concreto di solidarietà arriva dal Biellese per aiutare i giovani rimasti gravemente ustionati nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. L’iniziativa è partita da Erika Schiapparelli, parrucchiera di un piccolo centro della provincia di Biella, che ha deciso di offrire taglio e piega completamente gratuiti a chiunque scelga di donare i propri capelli. L’appello sui social e l’iniziativa solidale. «Per chi volesse donare i propri capelli in aiuto dei ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana a Capodanno, offro taglio e piega completamente gratuiti». È questo il messaggio pubblicato da Erika Schiapparelli, titolare del salone Beauty Corner di Occhieppo Inferiore, sui suoi profili social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

