Slittino Dominik Fischnaller vicinissimo agli austriaci nella prima prova Bene Felderer indietro i tedeschi

Sono iniziate le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e subito si sono viste le prime emozioni nello slittino. Sulla pista Eugenio Monti di Cortina, dopo un breve ritardo causato dalla neve, si è disputata la prima prova cronometrata. Dominik Fischnaller si è avvicinato agli austriaci, mentre Felderer ha fatto bene. I tedeschi, invece, sono rimasti un passo indietro.

Iniziate le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 per lo slittino. Sulla pista Eugenio Monti dopo qualche minuto di ritardo dovuto alla fitta nevicata che si sta abbattendo sulle montagne ampezzane è andata in scena la prima prova cronometrata. Guida la classifica l'Austria: il miglior crono è di Jonas Mueller con il tempo di 53.345. Subito dietro, staccato di soli 63 millesimi, il connazionale Wolfgang Kindl. Terzo e virtualmente in zona medaglie Dominik Fischnaller: l'azzurro è lontano 98 millesimi. Poi, attaccato, l'altro azzurro, Leon Felderer, a testimoniare un ottimo rapporto dei materiali italiani con il budello di casa.

